Leroy Merlin anuncia novas vagas de emprego durante pandemia – Notícias Concursos

A Leroy Merlin, rede de lojas de materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem, abriu novas vagas de emprego no Brasil. As chances, de acordo com informações da empresa, foram abertas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Além da França, a rede também atua em outros 11 países: Espanha, Portugal, Polônia, Itália, Brasil, Rússia, China, Grécia, Romênia, Ucrânia, Chipre.”

“Somos uma multinacional francesa presente em mais de 10 países, sendo uma das maiores redes de varejo do Brasil, líder no mercado da Construção, Decoração, Jardinagem e fazemos parte do Grupo Adeo, maior grupo francês no setor internacional de Bricolagem”, diz a empresa.

De acordo com informações da empresa, “são 43 lojas e 10.000 colaboradores que são especialistas em tornar acessível os sonhos dos clientes, oferecendo soluções para os diferentes momentos de compra do cliente e a maior variedade de produtos e serviços”.

Leroy Merlin: Vagas de emprego abertas

As vagas de emprego foram abertas para os cargos de:

Você Pode Gostar Também:

Coordenador Comercial

Fiscal de Caixa

Assessor de Vendas

Operador de Logística

Gerente Comercial

Atendente de Loja

Vendedor de Projetos

Supervisor de Logística

Coordenador Comercial

Analista de Gestão de Pessoas; entre outros cargos.

As vagas de emprego foram abertas para o Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/leroymerlin.