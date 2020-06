Lewandowski aproveita retomada da Bundesliga para colocar mãos na Chuteira de Ouro; adversários ‘secam’

Até o momento, conforme informações do UOL Esporte, o camisa 9 soma 58 pontos na briga pelo posto de maior artilheiro de campeonatos nacionais do Velho Continente, com 29 gols marcados pelo Bayern de Munique na Bundesliga. Vale lembrar que tentos em torneios internacionais e copas não entram na conta.

Para além da disputa pela liderança, que tem Timo Werner, do RB Leipzig, chegando, com 50 pontos (25 gols), Jadon Sancho foi a grande surpresa do final de semana. A promessa inglesa marcou um hat-trick e entrou no ‘top-10’, com 34 pontos, que é a mesma pontuação de Pierre-Emerick Aubameyang e Romelu Lukaku.