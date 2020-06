Lista de beneficiários do auxílio de R$ 600 é divulgada – Notícias Concursos

Portal também tem a possibilidade de denúncia de fraudes no auxílio

A lista de beneficiários do auxílio emergencial foi divulgada nesta sexta-feira, 5 de junho, no Postal da Transparência do Governo Federal. A página mostra os mais de 53 milhões de brasileiros que receberam o auxílio de R$ 600, com filtros de mês, estado e município.

Ao entrar no Portal da Transparência do Governo Federal, também é possível fazer a consulta por nome, CPF e Número de Identificação Social (NIS). Beneficiários do Bolsa Família podem procurar as informações a partir de familiares.

A consulta é dividida de acordo com as regras definidas na legislação. Há três grupos: Bolsa Família, Inscritos no Cadastro Único e Não Inscritos no Cadastro Único. Os dados do site mostram em detalhes os R$ 38,1 bilhões em recursos do governo federal. Os dados do auxílio emergencial serão atualizados uma vez por mês no site.

Os brasileiros também poderão enviar denúncias sobre fraudes no benefício. No detalhamento dos beneficiários no site, há um link para encaminhar denúncia que vai direto ao Ministério da Cidadania.