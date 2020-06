O evento ao vivo foi transmitido pelo site Boa Informação, através da empresa BoaTV.

Na noite deste 12 de junho, Dia dos Namorados, a Fecomércio Alagoas e Sindilojas Penedo realizaram uma live com duas cantoras da cidade de Penedo. Beatriz Barbosa e Maxylene Cruz se apresentaram em um dia bastante romântico e com um repertório variado. O evento ocorreu em um cenário lindo no Galpão Zureta, o maior espaço cultural de Penedo.

O grande propósito desse evento foi de arrecadar alimentos para serem doados as famílias carentes e também aos que vivem de música na cidade ribeirinha, uma das classes mais afetadas durante essa pandemia.

A produção informou que 210 cestas de alimentos foram doadas no total. E muitas famílias irão ser agraciadas com este pós-live.

Não assistiu? Veja agora como foi:

A organização agradece a todas as pessoas que foram parceiras deste evento ao vivo. Um próximo acontecerá em breve, aguardem!

Da Redação