Um dia romântico merece uma live a altura para curtir juntinho com seu namorado ou namorada, não é mesmo?

Pensando nisso, o Sindilojas Penedo e Fecomércio AL estão promovendo a Live dos Namorados, com a apresentação de Beatriz Barbosa e Maxylene Cruz. As duas prometem fazer um super show eclético, com músicas de MPB, Axé e Sertanejo, tudo para agradar o público. A live será transmitida pelo Boa TV no canal youtube.com/boainformacao, a partir das 17h.

Além da grande rede, você também pode escutar toda a live pela rádio Penedo FM, 97.3Mhz, que também transmitirá tudo ao vivo.

O evento é solidário e visa arrecadar doações para famílias carentes de Penedo. O contato será pelo Whatsapp (82) 99922-0147.

E as lives em Penedo não param por aí. Dia 19 de junho será a vez da cantora Sabrina Lobo se apresentar, também pelo youtube.com/boainformacao. Já no dia 22 o humorista Gilvan, que interpreta A Podderosa, fará uma superlive em seu canal, fazendo show de stand up comedy e também com apresentação musical.

