Uma mulher também foi detida por acusação de injúria racial

Estava tudo pronto para ser mais uma apresentação solidária em Piaçabuçu. No final da tarde deste domingo, 21 de junho, a cantora Rikielly Souza preparou este dia para se apresentar para seus fãs através de uma live no Youtube, onde iria arrecadar doações para famílias carentes.

A transmissão ao vivo aconteceu com um pouco de atraso, mas estava tudo transcorrendo bem, foi quando uma denúncia levou os policiais do 11º BPM até o local do evento, na residência do vereador Deda Lobo, na Rua Padre Curador, bairro Centro, em Piaçabuçu.

Segundo a polícia, a guarnição pediu para que houvesse o término do evento, pois estava incorrendo em uma infração penal, contudo, o vereador se retirou do local, vindo em seguida o senhor V. S. F., ao qual se apresentou como responsável pela Live, novamente foi dada a ordem para o desligamento do som, entretanto as ordens não foram obedecidas e que diante da desobediência e da perturbação, foi dada voz de prisão ao Srs citados.

Assista:

Uma mulher, com as iniciais V.C.S, segundo a polícia visivelmente embriagada, ao observar a intervenção policial chamou um integrante da guarnição de urubu, diante do flagrante foi verbalizado voz de prisão contra a mesma que resistiu e teve que ser contida com uso de algemas para resguardar a integridade física de todos os envolvidos.

Durante a entrada ao imóvel para a apreensão do som foi constatado que ali se tratava de uma festa com cerca de 20 pessoas, aglomeradas e sem máscaras.

De acordo com familiares do vereador Deda Lobo, o mesmo cedeu o espaço de sua residência como uma forma de ajudar um evento beneficente, que a intenção dele foi só ajudar como homem público que é. A família informa também que o parlamentar foi só até a delegacia para prestar esclarecimentos e não foi preso em nenhum momento.

A Leão Filmagens, juntamente com Maia Iluminação, ressaltam que todos os que estavam trabalhando no evento estavam usando máscaras preventivas.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos a DP de São Miguel para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM