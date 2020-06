Lojas de shoppings têm até 90% de queda em vendas após reabertura

No fim desta semana, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) fez levantamento para analisar o comportamento dos consumidores em shoppings após a reabertura, pós-período de isolamento social. De acordo com o levantamento, na capital paulista houve queda de até 90% no lucro após a reabertura.

Levantamento em lojas de shopping foi feito entre 24 e 26 de junho com quatro mil lojas de shopping em todo o Brasil. Ao todo, 32% dos lojistas afirmaram que o faturamento caiu 90%. Outros 41% afirmaram que o faturamento caiu em até 80%.

O prejuízo é avaliado em 35 bilhões de reais. Só na Grande São Paulo, cerca de 10% das lojas irão fechar as portas, aumentando ainda mais a queda de arrecadação, assim como o desemprego no país. No estado de São Paulo, há cerca de 180 shoppings, oferecendo emprego para milhares de brasileiros, além de empregos indiretos.

Em São Paulo, capital, foi relatado por 35% a queda de até 80% no faturamento; outros 29% relataram queda de até 70% no faturamento.

Ao todo, 41% afirmaram que as vendas online não são relevantes ao faturamento e 26,5% afirmou que o meio online representa 10% do faturamento. Outros 23,5% alegaram que as vendas online representam 20% do total do faturamento.

Por fim, 71% afirmaram que descontos estimulam o aumento de compras. Entretanto, 29% disse não ter condições de promover descontos em seus produtos e serviços.