Lote extra do auxílio de R$ 600 é pago para 200 mil pessoas – Notícias Concursos

Neste sábado, 6 de junho, um lote extra do auxílio emergencial foi pago para cerca de 200 mil pessoas. A Caixa Econômica Federal divulgou que a liberação aconteceu para cadastros feitos entre abril e maio que estavam em reanálise e que foram feitos pelo aplicativo ou pelo site oficial.

Essa semana, a Caixa recebeu arquivo da Dataprev com 1,4 milhão de registros. Destes, 200 mil foram considerados elegíveis e tiveram o pagamento de R$ 600 debitado. Tatiana Thomé, vice-presidente de Governo da Caixa, revelou a informação.

Os 200 mil brasileiros receberam a primeira parcela na conta indicada no momento do cadastro. Caso nenhuma conta tenha sido informada no cadastro, o auxílio de R$ 600 é depositado automaticamente na poupança digital da Caixa. Por ser a primeira parcela, não há restrição para saque ou transferência. É possível fazer as duas coisas assim que o valor é depositado.

Até agora, a Caixa pagou a primeira e segunda parcelas para 58,6 milhões de brasileiros. O número inclui quem fez o cadastro no site e aplicativo, além de inscritos no CadÚnico e beneficiários do Bolsa Família.

Atualmente, quem recebeu a segunda parcela está seguindo o cronograma de saque e transferência, que segue até sábado que vem, 13 de junho. A segunda parcela foi paga para quem recebeu a primeira até 30 de abril. Quem recebeu a primeira parcela após a data ainda não teve o calendário da segunda divulgado. Ainda há milhões de brasileiros com cadastro em análise.