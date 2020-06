Luca Zidane está perto de deixar o Real Madrid

O jornal espanhol Marca afirmou de que o comandante do grupo está feliz com Courtois e Areola como protagonistas principais e não vê a necessidade de trazer mais um goleiro para a equipe. O atleta de 22 anos deve deixar os merengues sem custos, uma vez que seu contrato se encerra no final deste mês. Além disso, o jornal também aponta o Montpellier como um possível interessado no goleiro.

Luca Zidane conquistou lugar no time profissional em 2017, mas nunca conseguiu se firmar. Esta temporada, o filho do craque francês foi emprestado ao Racing Santander, clube da segunda divisão da Espanha. Em 29 partidas, Luca sofreu 37 gols, mas passou seis partidas sem deixar adversários balançarem a rede.