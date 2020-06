Macetes para acertar mais questões – Notícias Concursos

Quem tem dificuldades em matemática pode sentir insegurança na hora do ENEM mesmo após se dedicar bastante nos estudos.

É bem desanimador conferir o gabarito e ver que errou questões simples por estar em dúvida ou não ter dado tempo de fazer a conta.

Bom, para ajudar você nesse quesito, relacionamos alguns macetes que podem ser bem eficientes para se superar em matemática no próximo ENEM.

1 – Questões mais fáceis primeiro

Macete básico quando o assunto é matemática. Você pode passar o olho nas questões e identificar aquelas que têm mais facilidade. Ou então começar a responder e ir pulando as que achar muito difíceis – depois retornar a elas, claro.

Lembrando que questões fáceis costumam seguir uma linha de raciocínio.

Por exemplo:

Aquelas que contam com sólidos geométricos desenhados, de modo geral, pedem o cálculo do volume ou simplesmente a identificação de qual é aquela figura.

Questões com tabelas e gráficos costumam ser fáceis. O ideal é que você esteja em dia com a habilidade de interpretar dados.

2 – Procure por triângulos nas figuras

Uma dica para acertar diversas questões de geometria que às vezes parecem ser complicadas demais é procurar por triângulos.

Os exemplos mais clássicos são esses:

Triângulo equilátero – Lembre-se das fórmulas para calcular altura e área

Triângulo isósceles – Use o cálculo da altura relativa à base.

Triângulo retângulo – Associar a Pitágoras ou relações trigonométricas costuma dar certo.

Triângulos semelhantes – Caso enxergue mais de um triângulo na mesma figura procure pelas semelhanças.

Lei dos senos e cossenos – Funcionam bem quando não possuem características específicas.

3 – Artifícios para fazer contas mais rápido

Pode ser um desafio para quem tem muitas dificuldades com as contas matemáticas, mas com treino vai ajudar muito na hora de fazer o ENEM.

Por exemplo:

Simplifique o quanto puder – Quanto menos números você usar, fará as contas de maneira mais fácil, rápida e com menos chance de errar.

Produtos notáveis e fatoração – Por exemplo: tendo 17² use (10+7)². Ou então: tendo “dividir por 5” faça a multiplicação por 2 e depois divida por 10. É uma conta mais simples.

4 – Cuidado com as pegadinhas

Na correria para fazer a prova toda, esquecemos que o ENEM é também conhecido por “pregar peças” em suas questões.

Por exemplo:

Em uma questão que pede o raio da circunferência pode estar informando o diâmetro no enunciado, mas você esquece de usá-lo para dividir por dois e conseguir o resultado.

Portanto, apesar do pouco tempo e de ser indicado ir direto ao ponto para resolver as questões, fique de olho nas pegadinhas. Não confunda dinamismo com desatenção.