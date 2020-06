Mackenzie cancela provas presenciais do Vestibular 2020/2 – Notícias Concursos

A seleção será substituída por três tipos de ingresso: nota do Enem, aproveitamento de vestibulares anteriores ou prova on-line

A Universidade Presbiteriana Mackenzie cancelou as provas presenciais do Vestibular 2020/2 por conta da pandemia de Covid-1. A seleção será substituída por três tipos de ingresso: nota do Enem, aproveitamento de vestibulares anteriores ou prova on-line.

Com as mudanças no edital do Vestibular para que a seleção seja adaptada ao período de distanciamento social, a Mackenzie ampliou o prazo para inscrições até 30 de junho.

Para quem já se inscreveu, a universidade fará o enquadramento dos inscritos, ou seja, ela utilizará as informações da inscrição para remanejar os candidatos para a modalidade de ingresso para os quais estão apto.

O enquadramento dos candidatos é automático. O vestibulando que quiser mudar a modalidade de ingresso terá que enviar um e-mail para [email protected] com o assunto “Alteração de modalidade do vestibular” até 1º de julho. É necessário informar o nome completo e anexar uma cópia digital do RG.

Os candidatos que se inscreverem após a mudança do edital terão que informar se participaram do Enem. Caso não tenham participado, serão enquadrados nas demais categorias.

Você Pode Gostar Também:

Modalidades de Ingresso

Enem : candidatos que fizeram o Enem em 2017, 2018 ou 2019 estarão concorrendo automaticamente ao percentual de vagas para o ingresso com a pontuação do exame.

: candidatos que fizeram o Enem em 2017, 2018 ou 2019 estarão concorrendo automaticamente ao percentual de vagas para o ingresso com a pontuação do exame. Vestibulares anteriores : candidatos que não fizeram o Enem (2017 a 2019) e tiverem participado dos vestibulares 2019/2 ou 2020/1 da Mackenzie serão enquadrados no aproveitamento do processo seletivo da instituição.

: candidatos que não fizeram o Enem (2017 a 2019) e tiverem participado dos vestibulares 2019/2 ou 2020/1 da Mackenzie serão enquadrados no aproveitamento do processo seletivo da instituição. Provas On-line: candidatos que não tenham nota do Enem e não fizeram os vestibulares anteriores da Mackenzie deverão participar da prova on-line em 20 de julho. A seleção será composta por questões de Português, Matemática, Inglês, História, Geografia, Física, Química e Biologia.

Os aprovados pelas notas do Enem ou com as notas dos vestibulares anteriores serão conhecidos em 10 de julho. Uma segunda chamada é esperada para o dia 20 de julho.

O resultado da prova on-line será divulgado em 24 de julho. As matrículas serão realizadas até o dia 30 seguinte.