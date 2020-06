Mais de 10 milhões ainda estão com cadastro em análise – Notícias Concursos

O governo confirmou que o auxílio emergencial terá uma quarta e uma quinta parcela. O valor ainda não foi divulgado, enquanto há informações de que o governo deseja que as novas parcelas sejam de R$ 300.

Apesar de parte dos inscritos já terem recebido a primeira e até a segunda parcela, ainda há 10,5 milhões de brasileiros com cadastro em análise. Esse grupo não teve nem a primeira parcela autorizada até agora, apesar dos cadastros terem sido feito há meses. Os números são da Caixa Econômica Federal. Apesar da longa espera, ainda não há previsão de quando esses cadastros receberão resposta.

De acordo com a Dataprev, destes 10,5 milhões de pedidos, 8,9 milhões estão em fase final de homologação. O Ministério da Cidadania não informou quando o processo será concluído.

O primeiro grupo que teve acesso ao auxílio teve a primeira parcela paga na data prevista. Já a segunda parcela foi paga mais de 20 dias após a previsão: era previsto o pagamento entre 27 e 30 de abril, mas isso só aconteceu dia 18 de maio.

A previsão inicial de pagamento da terceira parcela era entre 26 e 29 de maio. O calendário da 3ª parcela ainda não foi divulgado. Única informação, até agora, é de que beneficiários do Bolsa Família começam a receber o valor quarta-feira que vem, dia 17 de junho. O pagamento deve ser feito com cronograma de acordo com o último número do NIS. Os demais beneficiários ainda não tiveram detalhes do pagamento revelados.

O segundo grupo teve a primeira parcela paga há algumas semanas, com depósito feito na conta indicada durante o cadastro. Mas, até agora, o grupo não tem informações sobre o calendário da 2ª parcela.