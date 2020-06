Mais de 100 atividades gratuitas para estimular a leitura das crianças – Notícias Concursos

Estimular a leitura de crianças é um desafio do nosso tempo e um dos objetivos do projeto Pra Ler o Mundo, organizado pela Cia. Ju cata-histórias, e que iniciará as atividades on-line a partir desta terça-feira (2). Serão sete meses com atrações especiais que reúnem autores, editores, livreiros, mediadores de leitura, atores, educadores e performers, com o apoio do Fundo de Arte e Cultura.

Além de estimular a leitura das crianças em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, a ação busca integrar também a participação dos pais. Neste mês de junho, a atração especial de Pra Ler o Mundo é a atriz e escritora Kiara Terra, que tem LIVE programada no dia 13, às 11 horas, pelo Instagram @praleromundo.

De Portugal, em quarentena, ela faz sua participação no projeto contando uma história de sua autoria sobre um rinoceronte e uma garça que, juntos, cuidam de um bebê. Conhecida por grande capacidade de improviso que diverte plateias de todas as idades, Kiara é uma especialista na criação de narrativas colaborativas a partir da escuta das perguntas do seu público.

Outra obra que receberá uma adaptação narrada para as crianças é o conto “Felicidade Clandestina”, da autora Clarice Lispector. A partir de 2 de junho (terça), às 10 horas, crianças e adultos poderão acompanhar Juliana e Vinícius Bolivar contando e interpretando a história da menina apaixonada por leitura, que deseja conseguir emprestado o livro “As reinac?o?es de Narizinho”, mas fica nas mãos da amiga, que se revela uma garota cruel.

Prática de Yoga para pais e filhos

O isolamento social trouxe à tona a discussão sobre a necessidade de aliar atividades de home office e estudos com a prática de atividades físicas. O projeto também inclui a prática de Yoga voltada para pais e filhos (entre 5 e 11 anos), a partir do dia 9, às 10h.

Com instrumentos musicais presentes no universo da Capoeira Angola, o Núcleo Histórias de Comadres apresenta para crianças e adultos o conto “Dikeledi e as voltas que o mundo dá”, que estreia no dia 16, às 10 horas.

Na semana seguinte, o público infantil está convidado para a oficina de brinquedo-percussão e vivência musical, com Juliana Mado. A atividade que estará disponível nos canais @praleromundo em 23 de junho, às 10 horas, propõe reutilização de materiais para a produção caseira do ganzá, instrumento tradicional em diversas manifestações populares, como samba, côco e ciranda.

“Conto de um caipira” é a última estreia do Pra Ler o Mundo de junho e será publicada no dia 30, às 10 horas. O violeiro Victor Batista conta “causos” para crianças de até 12 anos, com foco na Cultura Popular. Uma oportunidade divertida de reflexão sobre os cuidados com o meio ambiente.

Pra Ler o Mundo é um projeto da Cia. ju cata-histórias, que se configura como uma ação do Festival Encontro e Conto. Mais informações podem ser acessadas diretamente no site.

