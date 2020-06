Mais de 1,6 mil servidores devolveram o auxílio de R$ 600 que receberam ilegalmente – Notícias Concursos

Dinheiro devolvido de pagamentos ilegais chegam a quase R$ 1,7 milhão

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e a Controladoria-Geral do Estado (CGE) divulgaram que 1.605 servidores do Paraná devolveram o que haviam recebido irregularmente do auxílio emergencial de R$ 600. O total de dinheiro devolvido chega a R$ 1,7 milhão.

Mais de servidores municipais e estaduais receberam o auxílio de forma irregular. Ao todo, 4.687 servidores estaduais e 10,6 mil servidores municipais receberam os valores indevidos. O TCE informou que foram devolvidos R$ 1.692.000.

O TCE também informou que alguns desses servidores que receberam o pagamento indevido podem ter sido vítimas de fraude e podem ter tido seus CPFs utilizados. Pode ter acontecido também depósito automático em contas beneficiários de outros programas, como o Bolsa Família. Os casos serão investigados pelo governo.

Foi criado site para devolução de pagamento indevido para servidores. Quem recebeu pagamento irregular deve informar CPF e os dados e, então, será gerada uma guia de pagamento.

O auxílio emergencial foi criado para pagar três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs). Recentemente, foram confirmadas mais duas parcelas, mas o valor delas ainda não foi divulgado. Bolsonaro defende que as novas parcelas sejam de R$ 300.