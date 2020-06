Mais maquininhas receberão pagamentos – Notícias Concursos

Nesta quinta-feira, 4 de junho, João Manoel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, deu novas informações sobre o uso do auxílio emergencial para pagamentos.

Mais maquininhas de cartão poderão ser usadas com o valor do auxílio depositado na poupança social digital da Caixa. Inicialmente, havia sido anunciada a parceria com a bandeira Elo.

Mello afirmou que a Caixa está “extremamente vigilante” sobre a falta de concorrência por causa da parceria entre Caixa e Elo. Mas, de acordo com ele, a parceria apenas com a Elo foi feita em situação de urgência, para evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo de permitir o uso do valor em maquininhas de cartão é evitar a necessidade de ir ao banco sacar o auxílio de R$ 600.

Você Pode Gostar Também:

“O mais rapidamente esse arranjo de pagamento dará acesso, o mais simétrico possível, a todos os credenciadores de estabelecimentos comerciais”, afirmou Mello em coletiva desta quinta-feira. Ele disse ainda que limitou as taxas cobradas dos comerciantes para quem fizer compras com o cartão de débito virtual nas maquininhas.

Como funciona?

Para utilizar o auxílio emergencial em pagamentos em maquininhas de cartão, é necessário utilizar o QR Code. Basta acessar o app Caixa Tem, escolher a opção “Pagar na maquininha”. A câmera do celular abrirá. Aponte a câmera para o código que aparece na maquininha, confira o valor e confirme a operação no celular.