Mais um pré-candidato descumpre medidas sanitárias em Porto Real do Colégio

Populares residentes em Porto Real do Colégio, informaram na manhã desta terça-feira, 23, que o pré-candidato Alan do Fórum é mais um que buscará garantir uma vaga como vereador, no entanto, não tem cumprido as medidas sanitárias impostas por decretos Municipal e Estadual.

Em Porto Real do Colégio as pessoas têm condenado a atitude de pré-candidatos que em plena pandemia, posam para fotos, ostentando em churrascos e cervejadas com várias pessoas que aglomeram sem nenhuma preocupação, ignorando inclusive o uso de máscara de proteção, recomendação obrigatória que consta no decreto do Governo de Alagoas.

Em época de pandemia os pré-candidatos devem aproveitar melhor suas redes sociais, entendendo que a tecnologia pode e deve ser aproveitada em seu favor, no entanto, uma simples foto que seria apenas o registro comum entre entre amigos, pode se tornar uma dor de cabeça futura na desconstrução da imagem daqueles que afirmam se preocupar com o outro.