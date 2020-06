Manchester City x Arsenal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Motivo: 28ª rodada da Premier League 2019/20

Data: 17 de junho de 2020

Hora: 16h15 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Árbitro: A definir

Onde assistir: ESPN Brasil

Vale destacar que o Campeonato Inglês retoma ao seu calendário competitivo na 30ª rodada, no entanto, Man. City e Arsenal disputam duelo pendente válido pela 28ª rodada.

Informações adicionais: a Premier League parou há três meses e assim é difícil cravar o elenco que Pep Guardiola vai mandar à campo. Porém, há algumas novidades em relação ao plantel, como o retorno do lesionado Leroy Sane, que deve seguir no banco, e ausência de Claudio Bravo, João Cancelo, John Stones e Ilkay Gundogan, nos treinos e possivelmente na partida contra o Arsenal.

Informações adicionais: o Arsenal, assim como o rival dessa quarta-feira, também não ‘sabe o que é futebol’ há três meses e também é complicado determinar quanto time Mikel Arteta vai escalar. De todo modo, os Gunners não têm grandes desfalques para o confronto – apenas os lesionados Calum Chambers e Lucas Torreira não devem ir para o duelo.

Além do retrospecto recente, Pep Guardiola nunca perdeu para o Arsenal em casa e ainda tem um elenco melhor do que o promissor Arteta – os 17 pontos que separam os dois clubes na tabela da Premier League não são por obra do acaso.

Porém, o City perdeu 7 partidas na atual edição o Campeonato Inglês e pode dar ‘chances’ aos Gunners, que não perde há sete confrontos longe de Londres.

Arsenal: os Gunners fazem uma temporada de altos e baixos na Premier League, com apenas 9 vitórias, 13 empates (clube que mais empatou, junto ao Wolverhampton) e 6 derrotas. A instabilidade reduziu as chances de a equipe brigar pela vaga na Champions League (2020/21), porém, ainda há esperanças e os comandados por Arteta vão seguir na briga.