Manchester City x Burnley | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Principal ‘dor de cabeça’ de Guardiola no primeiro semestre da temporada, as baixas envolvendo o sistema defensivo seguem atingindo o atual campeão inglês. John Stones e Eric Garcia estão fora de combate por motivo de contusão. Garcia, por sinal, precisou ser imobilizado e encaminhado ao hospital durante o duelo contra o Arsenal no último meio de semana, após sofrer uma pancada fortíssima (acidental) em lance com Ederson.

Informações adicionais: O Burnley também tem os seus problemas oriundos do departamento, com três ausências por motivos clínicos para este duelo: os atacantes Chris Wood, Ashley Barnes e Gudmundsson não terão condições de jogo.

Manchester City 3×0 Arsenal (17/6)

Manchester United 2×0 Manchester City (7/3)

Sheffield Wednesday 0x1 Manchester City (4/3)

Burnley



Burnley 1×1 Tottenham (7/3)

Newcastle 0x0 Burnley (29/2)

Burnley 3×0 Bournemouth (22/2)