Me processa! Entenda o porquê de o time jurídico do São Paulo trabalhar tanto

Ver essa foto no Instagram

Hj acordei com vários bom dia diferentes, aí te pergunto, o errado sempre somos nós jogadores? parece q não temos família. 2004 e 2005 joguei no flu e to até hj sem receber, 2006 joguei 4 meses no Botafogo e só recebi 2 e tbm estou até hj sem receber, 2009 cheguei no Figueirense e sai dezembro de 2011, tbm fiquei sem receber e liguei pro diretor na época e com palavras dele, não temos dinheiro para te pagar e na justiça recebi , aí vou para o sp praticamente de graça, saio em 2015 com 3 meses de imagem atrasada e só recebi pq o Grêmio me comprou do SÃO PAULO por 7 milhões, aí corro atrás do meu direito e estou errado?! Torcedor do SP menos Mimimi e vá cobrar quem administra seu clube, tem tantas pessoas q estão acabando com nosso país e sempre vejo notícias de jogadores de futebol. Se a gente ajuda, não faz mais q obrigação, se cobramos nossos direitos somos mercenários, eu não vi nenhum torcedor desses clubes q saí bater na minha porta e me pagarem o q devem, aí querem ficar te xingando no Instagram. Menos Mimimi e quero ver se vcs fossem embora dos seus trabalhos e ficassem sem receber e o seu advogado te falasse q vc tinha direito, se vcs não fariam a mesma coisa , é muita hipocrisia. Deus abençoe essas pessoas e q ele possa dar em dobro tudo q me desejam. Só Deus mesmo !!!