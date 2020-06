Melhor de Três | Quem é melhor: Bruno Henrique, Dudu ou Everton Cebolinha?

Porém, para dar um veredito final e (quase) inquestionável, surgiu o ‘Melhor de Três’, que tem como objetivo definir, com base em informações, dados (gols, assistências etc.), e opinião de parte da equipe 90 Min Brasil, qual deles é o melhor. Confira:

No profissional – de 2012 a 2020 –, BH27 atuou por Goiás, Wolfsburgo/ALE, Santos e Flamengo (clube atual), somando 170 partidas, 49 gols e 39 assistências (média de 0,52 de participação em gol por jogo) – dados Transfermarkt. Ele conta ainda com duas partidas pela Seleção Brasileira.

Além do desempenho individual, o atacante ainda conquistou seis títulos por clubes, sendo: Campeonato Goiano (2015), Carioca (2019), Brasileirão (2019), Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020) – fonte OGol.

Em dez anos no profissional, o camisa 7 disputou 426 partidas, marcou 84 gols e deu 95 assistências (média de 0,42 de contribuição em gol por confronto) – fonte Futdados. Ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira em três oportunidades e colocou uma bola no fundo da rede – dados OGol.

Em relação aos feitos coletivos, Dudu comemorou nove troféus: Campeonato Paranaense (2010), Campeonato Mineiro (2009 e 2011), Brasileirão Série A (2016 e 2018) e Série B (2010), Copa do Brasil (2015) e Taça da Ucrânia (2013/14) – fonte OGol.

Há quase sete anos no profissional (2014/2020), o atacante disputou 270 partidas, marcou 69 gols e deu 30 assistências (média de 0,36 de participação em gol por jogo) – dados Futdados. Na Seleção Brasileira, ele atuou em 14 compromissos, balançou a rede 3 vezes e ainda contribuiu com 3 passes para gol – fonte Transfermarkt.

No período, o camisa 11 levantou ainda seis taças, sendo: Copa do Brasil (2016), Campeonato Gaúcho (2018 e 2019), Libertadores (2017) e Recopa Sul-Americana (2018), no Imortal, e Copa América (2019), na Seleção Brasileira – fonte OGol.

Na disputa dos outros dois competidores, no entanto, cada um se sobressaiu em um quesito: o atacante do Grêmio balançou mais as redes e o ídolo do Palmeiras deu mais passes para gol – ponto esse que o diferencia dos adversários.

ACHO QUE AQUI PRECISA COLOCAR MAIS INFORMAÇÕES, MAS FIQUEI PENSANDO EM NÃO FICAR MUITO LONGO, NÃO SEI …

Everton Cebolinha: Campeonato Gaúcho (2018 e 2019), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e ainda Copa América (2019).

Dudu: Campeonato Brasileiro (2018).

Bruno Henrique: Campeonato Carioca (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Copa Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020).

“Everton, de todos, é o que reúne os melhores atributos. Velocidade, controle de bola, mudança de direção. Ele é o mais imprevisível de todos, o que o transforma em um jogador, no momento, sem limites (no bom sentido). No Grêmio, dificilmente ele deixa de ser protagonista em campo”, completa Fábio Utz, redator, que conta com o apoio de Fábio Sá, CARGO.

“Na minha opinião, dos três, quem joga mais é o BH. Tem mais talento, mais físico e joga melhor que os outros. O fato de ter vindo da várzea pode ter atrapalhado na experiência europeia dele.

Dudu, por sua vez, é o mais vencedor até agora, e Cebolinha pode se tornar maior que os dois, dependendo de negociações e rendimento na Europa”, afirmou Vitor.

“Em si, a disputa é muito boa. Porém, acredito que Bruno Henrique tenha mais talento bruto e diferenciais para um atacante, como ficou nítido na temporada passada, quando ele foi um dos grandes personagens de um Flamengo multicampeão”.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.