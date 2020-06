Memorização para concurso: 3 técnicas simples que potencializam os estudos

Concurseiros de plantão sabem que não basta estudar e captar o máximo de conteúdos. É preciso ter na manga alguma técnica de memorização para concurso. Só assim é possível guardar os assuntos importantes para se dar bem na prova.

Há muitas estratégias voltadas para ajudar estudantes a trabalhar a memória e lembrar de tudo em avaliações. Falamos aqui de concursos públicos especificamente, mas servem também, por exemplo, para vestibulares, ENEM e outros exames.

Trouxemos três técnicas infalíveis de memorização para concurso que são bem simples, porém, super eficazes.

1 – Resumos e auto explicações

Como dissemos anteriormente, não dá para depositar todas as suas chances de passar em concurso nas aulas orais, vídeo-aulas ou leituras de conteúdos. É preciso também dar uma ajudinha nesse quesito.

O melhor artifício é fazer resumos com auto explicações:

Absorva a informação de seu estudo

Processe toda a informação

Transfira essa informação, a seu modo, com suas palavras, para o papel

De preferência, faça esse resumo à mão, para que o cérebro perceba melhor o seu aprendizado.

Aqui no Notícias Concursos temos um artigo que ensina como fazer um bom resumo para estudar. Leia já!

2 – Simulados e mais simulados

Sempre que você estudar uma matéria contida em seu edital, faça um ou mais simulados referentes a ela. Não deixe de fazer, pois você precisa adquirir esse hábito: estudar e depois ser testado.

Marque todas as questões que você errar e as refaça no outro dia, quando estiver com a cabeça fresca. Mas lembre-se de fazer no dia seguinte, para que o cérebro não tenha tempo de esquecer a disciplina.

Os simulados devem fazer parte de seus estudos até o momento de revisar as matérias. Então, além de analisar novamente os conteúdos, seus resumões e esquemas, é importantíssimo procurar questões.

3 – Acrônimos como memorização para concurso

Há conteúdos de concurso público que são quase que obrigatórios. Estão presentes em todos os certames, cada um em sua categoria, claro: administrativa, fiscal, tribunal, policial e militar. Conheça bem o seu edital para saber quais são essas matérias e não fuja jamais delas.

Como não dá para deixar de estudá-las, a dica de memorização para concurso nesse sentido é criar acrônimos.

Quando o assunto for, por exemplo, Administração Pública, são sempre cobrados os princípios legais. Sendo assim, é comum que os concurseiros usem o acrônimo L.I.M.P.E. para se lembrar de todos. Ficando assim:

L egalidade

egalidade I mpessoalidade

mpessoalidade M oralidade

oralidade P ublicidade

ublicidade Eficiência

Há outros acrônimos já muito famosos e outros que você mesmo (a) pode criar para ajudar na memorização para concurso.