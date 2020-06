Mercado Pago amplia oferta de crédito – Notícias Concursos

O Mercado Pago está ampliando sua oferta de crédito para fomentar pequenos negócios e ajudar na renda e organização financeira das famílias.

Entre as novidades estão:

Parcelamento de compras para toda a base de clientes do Mercado Livre

Crédito com amortizações flexíveis para vendedores

Parcelamento de contas, tributos e faturas pelo app Mercado Pago

O boleto parcelado será ampliado

A modalidade que antes era ativa apenas para clientes previamente aprovados, a partir de agora, está disponível para todos os usuários.

Para solicitar, acesso o site “Mercado Crédito” ou pelo aplicativo do Mercado Livre. A operação é sujeita a avaliação de crédito.

Nessa nova fase, os usuários poderão solicitar uma linha de crédito para parcelamento das compras de R$ 200 a R$ 8.000 em até 12 vezes.

Na hora de pagar pela compra, o consumidor escolhe a quantidade de parcelas que deseja, e já visualiza o cálculo da taxa de juros, com como o custo final da operação que está contratando.

Créditos especiais para vendedores

Voltado a pequenos comerciantes, autônomos e microempreendedores elegíveis, as linhas de Capital de Giro do Mercado Crédito ficaram ainda mais customizadas.

Antes os empreendedores pagavam o empréstimo contratado por meio da amortização de parcelas fixas e mensais.

Agora com esta nova modalidade de crédito, os empreendedores pagam o empréstimo contratado por meio da retenção de um percentual das vendas.

O valor das linhas de financiamento serão entre R$ 100 e R$ 350 mil.

Em poucos cliques, o cliente define as condições e contrata o crédito de forma muito intuitiva, transparente e 100% digital.

O dinheiro é creditado imediatamente na conta.

Parcelamento de contas pelo aplicativo

O Mercado Pago também anunciou o lançamento da função de parcelamento de contas.

Os que possuem o aplicativo Mercado Pago poderão parcelar o pagamento de suas contas com total conforto e segurança em até 12 vezes.

Poderão ser parcelados com cartão de crédito ou com o limite disponível no mercado crédito:

Contas e Tributos

Faturas de Celular

Luz

Água

Telefone

Gás

IPTU

IPVA

Para pagamentos com cartão de crédito à vista acima de R$ 500, incidirá taxa de 2,99% sobre o excedente e haverá incidência de juros de acordo com o número de parcelas.

Segundo dados do Mercado Crédito mais de 20.000 vendedores aceitaram a proposta e 7 em cada 10 voltam a pedir um crédito após devolvê-lo.

Como funciona?

O empreendedor recebe uma proposta sob medida, escolhe o valor e o prazo de devolução.

Após aprovado, tem o dinheiro na hora na conta do Mercado Pago, e a pessoa pode retirá-lo para o seu banco e investir em seu negócio.

E poderá pagar com o dinheiro das vendas, pois as parcelas serão debitadas automaticamente a cada mês.

O vendedor receberá a proposta quando atender a esses requisitos:

Vender mais de R$ 100 por mês

Se vende no Mercado Livre, ter reputação verde

Manter um bom histórico de crédito

Quando atingir esses requisitos receberá uma notificação na conta Mercado Livre e Mercado Pago.

Para mais informações acesse o site.