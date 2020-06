Microempreendedor, saiba como vender artesanato pela internet – Notícias Concursos

Sabia que você pode investir através do e-commerce, a venda dos seus artesanatos na internet?

Devido a crise do coronavírus pequenas empresas se viram obrigadas a fechar suas portas, e somente realizar suas vendas através da internet, delivery ou somente com retirada no local.

Mas você pode além disso, investir em uma loja virtual e expor seus produtos como em uma vitrine de loja mesmo.

E o cliente está buscando exatamente isso, formas de comprar pela internet, e receber em sua casa.

Como planejar suas vendas

Umas das vantagens das vendas online, são as formas de pagamento e envio que você pode oferecer aos clientes. Além de seguras, você oferece a escolha, á vista, parcelado, débito, crédito, e o cliente escolhe a melhor a forma.

Na hora de embalar seus produtos, opte por embalagens resistentes que aguentem o transporte e chegue com o produto inteiro para o seu cliente.

Por se tratar de artesanato, muitas vezes as peças são sensíveis, e dependendo do local da entrega, que pode ser longe, é preciso que a embalagem seja bem reforçada.

O seguro para envio dos produtos, é muito importante e evita muita dor de cabeça, pois garante que o produto chegue da mesma forma que foi enviado.

Ao escolher a plataforma que vai hospedar sua loja, é preciso muito cuidado, se informe bem antes, faça pesquisas e se possível converse com outros vendedores para ter mais referências.

Invista na qualidade das fotos que vai apresentar dos seus produtos, poste fotos de vários ângulos, o cliente pelo fato de não poder tocar no objeto, precisa ter uma visão a mais próxima do real que ele puder.

Fotos com boa resolução é a vitrine da sua loja. Especifique bem os produtos também, para que o cliente não tenha nenhuma surpresa ao receber o pedido.

Ao concluir a venda, certifique-se que o cliente não tenha ficado com nenhuma dúvida, que você realmente tem o produto a ser entregue, e que será entregue na data prometida.

Mantenha-se sempre informado

Uma dica muito importante também, é estar sempre inovando, e para isso, esteja antenado as novidades do ramo do seu negócio, faça cursos, se atualize, invista em você e nos seu negócio.

As vendas pela internet, ainda mais de artesanato, que são objetos tão lindos, sensíveis e feitos com tanto amor, merecem receber uma atenção e dedicação do empreendedor.