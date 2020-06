Ministro da Educação anuncia saída do cargo em vídeo – Notícias Concursos

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acaba de anunciar nesta quinta-feira (18) que deixará o cargo. A confirmação foi dada em um vídeo publicado por ele, em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O nome do substituto ainda não foi informado.

Weintraub disse no próprio vídeo que vai assumir um cargo no Banco Mundial, em Washington. O Brasil lidera um grupo de nove países e, sendo o maior acionista, tem a prerrogativa de indicar o diretor da área.

O ex-ministro permaneceu no cargo por 14 meses. Ele entrou em abril de 2019, após a saída de Ricardo Vélez Rodríguez. Durante sua presidência, Weintraub acumulou diversos desafetos e disputas políticas com grupos sociais, como a comunidade judaica e representantes da China no Brasil.

A sua permanência ficou insustentável após a divulgação do vídeo da reunião ocorrida no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, onde ele defendeu a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo, o ex-ministro chamou os ministros de “vagabundos”. “A gente tá perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo tá gritando. Não tá gritando pra ter mais Estado, pra ter mais projetos, pra ter mais… o povo tá gritando por liberdade, ponto. Eu acho que é isso que a gente tá perdendo, tá perdendo mesmo. A ge… o povo tá querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”, disse.

O vídeo foi revelado no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Relator dessa investigação, o ministro do STF Celso de Mello disse ver possível crime de injúria por parte de Weintraub e, por isso, enviou ofício aos demais membros da Corte.

Você Pode Gostar Também:

No último domingo (14), Weintraub participou de um protesto com pautas antidemocráticas e inconstitucionais na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele voltou a usar o termo “vagabundos” mas, desta vez, não disse textualmente a quem se referia.

Questionado sobre impostos pagos para bancar “funcionários corruptos”, Weintraub disse aos apoiadores: “Eu já falei a minha opinião, o que eu faria com vagabundo”. O ministro não usava máscara de proteção e, por isso, foi multado pelo governo local.

As ofensas registradas na reunião ministerial levaram Weintraub a ser citado em outro inquérito no Supremo: o que investiga esquemas de disseminação de fake news e ofensas a ministros do STF e demais autoridades. As informações são do G1.

Reação nas redes sociais

Nas redes sociais, usuários comemoraram a saída de Weintraub. “Abraham Weintraub passará à história como o pior ministro da Educação que o Brasil já teve. Volta para o anonimato de onde saiu e aproveita para tomar umas aulas de português”, disse uma usuária.

“Olhe, da história do MEC, seguramente o pior de todos os tempos”, escreveu outro usuário.