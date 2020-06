Ministro revela novos valores do auxílio emergencial e apaga postagem – Notícias Concursos

Na manhã desta quinta-feira, 25 de junho, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, anunciou o valor das novas parcelas do auxílio emergencial. Minutos depois, o ministro apagou a postagem.

A assessoria do ministro alega que a mensagem foi apagada por estar incorreta, pois, de acordo com a assessoria, o assunto ainda está sendo discutido. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reúne com Paulo Guedes, ministro da Economia, os ministros da Cidadania, Casa Civil e os presidentes do Banco Central e Caixa Econômica Federal hoje para discutir o tema.

A publicação do ministro foi feita uma hora antes da reunião de Jair Bolsonaro com os ministros. Na reunião, o valor das novas parcelas do auxílio emergencial deve ser acordado. A reunião acontece uma semana antes do fim do prazo de cadastro para o benefício.

Na publicação do ministro, foi afirmado que o auxílio será prorrogado por mais três parcelas, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. Quarta-feira, 24 de junho, foi divulgado que o governo estava cogitando esses valores.

“O governo vai pagar 3 parcelas adicionais (de R$500, R$ 400 e R$ 300) do auxílio emergencial. A proposta faria o benefício chegar neste ano a pelo menos R$ 229,5 bilhões. Isso é 53% de toda a transferência de renda já feita no programa Bolsa Família desde o seu início, em 2004”, escreveu o ministro no tweet que foi apagado minutos depois.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, foi perguntado enquanto chegava do Palácio do Planalto para a reunião se a postagem do ministro estava correta. O presidente da Caixa respondeu que iria “ouvir agora”.