A Diocese de Penedo (AL) realiza nesta segunda (22) a missa pelo sétimo dia de falecimento do bispo, dom Valério Breda. A solenidade será presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Maceió, dom Antônio Muniz Fernandes, às 19h, na Catedral de Nossa Senhora do Rosário.

Devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a celebração eucarística contará com a presença de apenas alguns sacerdotes. Entre os presbíteros presentes estará o administrador diocesano, padre Daniel do Nascimento, que foi eleito para a função na última sexta (19) durante reunião do colégio de consultores.

Os fiéis poderão acompanhar a Missa de Sétimo Dia de dom Valério, em segurança de suas casas, pelas redes sociais da catedral.

Dom Valério morreu na última terça (16) depois de um grave quadro de insuficiência renal, provocado por uma reação alérgica intensa. O religioso de 75 anos estava internado na UTI neurológica do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, desde o dia 15 de abril após sofrer um acidente vascular cerebral.

No mesmo dia, o corpo de dom Valério retornou a Penedo, em cortejo fúnebre passando por várias cidades da diocese, até ser velado e sepultado na catedral. A missa de corpo presente foi presidida por dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, presidente da CNBB Nordeste 2.

Dados biográficos

Dom Valério Breda nasceu em 24 de janeiro de 1945, em San Fior di Sotto, na Itália. Fez sua profissão religiosa na Congregação Salesiana (Sociedade de São Francisco de Sales, os Salesianos de Dom Bosco) em 16/08/1962 e foi ordenado presbítero em 29 de junho de 1973, em sua cidade natal. Antes do episcopado, dom Valério trabalhou no Liceu Clássico Salesiano de Manfredini di Este, em Padova, e foi encarregado do Centro Juvenil na Paróquia Salesiana de Padova.

Já no Brasil, trabalhou na paróquia da Matriz de Camaragibe (AL), entre 1983 e 1993. Foi sócio da Sociedade Brasileira de Canonistas (SBC) e também atuou como superior da Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil, com sede no Recife, entre 1993 e 1997, quando foi nomeado bispo.

Sua nomeação pelo Papa João Paulo II foi em 30 de julho de 1997, já para a diocese de Penedo. A ordenação episcopal foi no dia 19 de outubro daquele ano, no Recife. Dom Valério escolheu como lema “Caritas Christi Urget” (O amor de Cristo pede). Dom Breda, nestes últimos anos, era presidente da Comissão Regional Pastoral Bíblico-Catequética do Regional Nordeste 2 da CNBB.

