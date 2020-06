Mitos e Verdades do Enem – Notícias Concursos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o conhecimento dos estudantes. No entanto, com a criação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), em 2009, tal prova tornou-se a porta de entrada de diversas universidades e institutos públicos, pois o processo seletivo é baseado exclusivamente em sua pontuação.

O Enem é cada vez mais importante para a educação brasileira, pois além de ser o responsável pelo ingresso de grande parte dos estudantes em instituições públicas de nível superior é, ainda, requisito para a contemplação com bolsas de estudos e financiamentos, como é o caso do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

– O Enem pode reprovar estudantes que tirarem nota baixa.

Mito: O exame em si não é um processo seletivo, apesar de ser utilizado em alguns Vestibulares e no SiSU. Portanto, não há aprovados ou reprovados no Enem. No entanto, o resultado individual, que consiste no desempenho e nota do participante, pode ser consultado pelos participantes quando disponibilizados pelo MEC.

– Posso concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio pelo Enem.

Mito: O Enem não pode mais ser usado como forma de concluir os ensinos fundamental e médio. A prova para certificação é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

A confusão acontece pois entre os anos de 2009 e 2016 o Enem substituiu o Enceja na certificação do ensino médio, competência que retornou para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em 2017.

– O Enem substitui o vestibular em algumas universidades.

Verdade: A principal utilização do Enem como forma de ingresso é o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), o qual seleciona candidatos com base nas notas do exame. Algumas instituições públicas e particulares fazem, ainda, processos seletivos complementares com a pontuação do exame ou utilizam o Enem como parte da nota do vestibular.

– Se o participante esquecer de preencher a cor da prova, ele é eliminado do Enem.

Mito: De acordo com o Edital, só é eliminado o participante que esquecer de preencher a cor da prova e não transcrever a frase de identificação. Esquecer apenas um dos elementos não elimina o estudante.

– É possível calcular a nota do Enem.

Mito: A pontuação do Enem é calculada pelo Inep com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que leva em conta fatores como o número de questões corretas, dificuldade das questões que o estudante acertou, consistência da resposta, entre outros.

– Candidatos que acertam o mesmo número de questões recebem notas diferentes.

Verdade: Além dos fatores citados na questão acima, outros estão inclusos como o fato de que a pontuação de uma questão depende do número de participantes que fazem a escolha correta. Uma pergunta na qual poucos acertam vale mais pontos do que uma com mais acertos.

– É proibido entrar na sala de provas com celular.

Mito: O estudante pode levar seu celular, mas o aparelho deve ser desligado e colocado em embalagem específica com lacre, a qual é oferecida pelo Inep. No entanto, o órgão não se responsabiliza por perda ou dano ao objeto.

– O Inep fiscaliza as redes sociais para eliminar candidatos que postam fotos das provas ou do ambiente do Exame.

Verdade: O monitoramento é feito para evitar vazamentos de questões e eliminação de participantes que não cumprem as regras do Edital, já que alguns estudantes acabam fotografando e postando imagens das provas nas redes sociais, o que não é permitido pelo Inep.

– Posso usar qualquer caneta durante a prova.

Mito: O edital do Enem exige caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta preta. O cartão-resposta não pode ser preenchido com caneta de outra cor, lápis ou lapiseira.

– A redação do Enem não precisa de título.

Verdade: Não há eliminação caso o participante não coloque título na Redação. O texto deve ter 30 linhas. Se o estudante colocar título, ele fica com uma linha a menos para o restante da Redação.