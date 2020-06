Modalidades de Usucapião: Usucapião Especial Urbana

A usucapião prevê que uma pessoa pode tornar-se a proprietária de um bem móvel ou um bem imóvel caso o use por um período de tempo sem a reclamação do dono original. Em suma, a usucapião funciona da seguinte forma: qualquer indivíduo que tenha posse, o objetivo de dar uma função social e a intenção de cuidar de um bem como se fosse seu proprietário, pode entrar na justiça para obter o bem por usucapião após um certo período de tempo. Neste sentido, a usucapião especial urbano nasceu em prol da regularização de bens para moradia da população carente. Trataremos neste artigo especificamente da usucapião especial urbana, como forma de direito coletivo introduzindo a justiça social no uso das propriedades, em especial no uso das propriedades urbanas.

Usucapião Especial Urbana



A usucapião de bens imóveis especial urbana encontra respaldono artigo 1.240 do Código Civil, que assim dispõe:

Artigo 1240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Com efeito, verifica-se a principal característica que a diferencia das demais espécies de usucapião está no tamanho do terreno do imóvel em questão.

Destarte, para se caracterizar como usucapião especial urbana, é imprescindível que o terreno possua não mais do que duzentos e cinquenta metros quadrados.

Características

Assim como as outras espécies de usucapião, na usucapião especial urbana é necessária a posse mansa e pacífica e o decurso de prazo exigido em lei.

Outrossim, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural ou exercer sua posse com a intenção de ser dono.

A usucapião de bens imóveis especial urbana está prevista também no artigo 183 da Constituição Federal, sendo chamada por alguns doutrinadores como usucapião constitucional.

Neste ponto, ressalta-se que o texto do dispositivo constitucional corresponde integralmente ao artigo do Código Civil supramencionado.

Requisitos da Usucapião de Bens Imóveis Especial Urbana

Você Pode Gostar Também:

Inicialmente, ressalta-se como um dos requisitos principais dessa espécie de usucapião de bens imóveis consiste no tamanho do terreno do imóvel.

Some-se a isso a posse mansa e pacífica e o decurso de prazo que deve ser realizado com a vontade do possuidor de ser dono do imóvel em questão.

Além disso, o imóvel ser utilizado como moradia do possuidor ou de sua família e o usucapiente não pode ser dono de outro imóvel.

Dessa forma, para usucapião urbano exige-se a posse ad usucapionem, por prazo de cinco anos.

Ademais, o possuidor deverá estar imbuído de vontade de dono, como na usucapião extraordinária.

Ainda, o imóvel deve ser utilizado para moradia do requerente ou de sua família, não podendo eles ser proprietários de outro imóvel, seja urbano ou rural.

Ressalta-se que o tamanho do imóvel deve ser igual ou menor a duzentos e cinquenta metros quadrados, conforme texto do nosso vigente Código Civil em seu artigo 1.240.

Com efeito, esse tamanho diz respeito à área ou edificação urbana.

Vale dizer, o terreno e a construção não poderão ter um tamanho superior ao indicado pela legislação.

Outrossim, a posse deve ser ininterrupta e sem oposição.

Adicionalmente, o possuidor deve fazer de tal imóvel sua moradia ou de sua família.

Nesta espécie de usucapião, há uma presunção de boa-fé, não se exigindo prova de justo título.

Por conseguinte, basta que o uscapiente prove a posse ininterrupta e pacífica, exercida com intenção de ser dono do imóvel.

Ressalta-se que o usucapiente não poderá ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, em qualquer local do território nacional.

Finalmente, o período de tempo necessário para se caracterizar a usucapião de bens imóveis especial urbana é de cinco anos.