Foi com pesar que a família do SAAE Penedo divulgou nesse domingo (7) a morte do seu diretor presidente, Francisco Beltrão, mais conhecido como Chiquinho.

O engenheiro civil Francisco Beltrão faleceu neste domingo (7) vítima da Covid-19. Durante 4 anos, ele ocupou o cargo de vice-presidente de Gestão Operacional da Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas (Casal), que confirmou o óbito.