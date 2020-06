Movimento Renda Básica propõe pagamento de R$600 até o fim do ano – Notícias Concursos

Na última segunda-feira (22), o movimento Renda Básica que Queremos deu início a uma campanha com o objetivo de para pressionar senadores e deputados a estenderem o auxílio emergencial até dezembro.

A campanha acontece na parte das negociações no Congresso para a prorrogação do auxílio, que ganharam força nos últimos dias depois que o ministro Paulo Guedes (Economia) acenou com a concessão de mais duas parcelas no valor de R$ 300.

No entanto, parlamentares consideraram a proposta do ministro insuficiente em razão do avanço da contaminação do vírus pelo País.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apoia a prorrogação do auxílio, inclusive, se manifestou nas suas redes sociais no último fim de semana publicando um duro recado ao governo. “O governo não pode esperar mais para prorrogar o auxílio. A ajuda é urgente e é agora”, pontuou Maia.

Entretanto, o presidente da Câmara mostrou seu apoio e defesa à prorrogação por mais dois ou três meses no valor de R$ 600, ao contrário do ministro Paulo Guedes que quer reduzir o valor à metade das próximas parcelas.

A campanha deu início na coleta de assinaturas em defesa da manutenção do auxílio por mais seis meses, além das três parcelas iniciais, porém, com mudanças nas regras.

O “Estadão” teve acesso ao documento e nele o movimento apresenta propostas para serem incluídas na legislação para resolver os problemas em relação à efetivação do benefício, que deixaram muitos brasileiros que precisam do recurso fora do programa, enquanto outros receberam o auxílio de forma irregular.

As assinaturas eletrônicas (www.rendabasica.org.br) são enviadas automaticamente, por e-mail, para nove líderes do Congresso, entre eles Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O movimento enfatiza a preocupação de que o governo reduza o valor do auxílio emergencial para R$ 300, a partir da quarta parcela, e o encerre na quinta parcela.