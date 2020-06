MPT investiga bancos por não repassarem crédito a pequenas empresas – Notícias Concursos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito civil para investigar a conduta dos maiores bancos comerciais do país. A investigação vai acontecer no processo de concessão de linhas de crédito público para micro e pequenas empresas durante crise do coronavírus.

Inicialmente, vão ser investigador os seguintes bancos:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Itaú

Santander.

O inquérito tem o objetivo de apurar denúncia feita pelo site “The Intercept”, que afirma que grandes instituições bancárias não estariam repassando aos empresários o crédito de R$ 40 bilhões disponibilizado pelo governo federal.

A linha de crédito, criada com a finalidade de financiar a folha de pagamento de pequenas empresas, consta na Medida Provisória nº 944 e faz parte do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, anunciado no primeiro trimestre deste ano.

De acordo com informações do MPT, apenas uma parte do valor previsto teria sido liberado pelos bancos, sendo que a maioria dos financiamentos teriam sido direcionados às grandes empresas, que não estão contempladas pelas medidas editadas pelo governo.

