Napoli deve reduzir o preço de Kalidou Koulibaly; gigantes da Premier League têm interesse

De acordo com informações exclusivas do 90min da Inglaterra, o Azzurro não estava disposto a liberar o defensor por menos de 120 milhões de libras (R$ 773,37 milhões, na cotação atual). Porém, o clube percebeu que, devido ao surto do Covid-19 e idade do atleta – que vai completar 29 anos no próximo sábado (20) –, não conseguiria tal montante e reavaliou a pedida.

Em conversa com o Corriere dello Sport, o presidente napolitano Aurelio De Laurentiis ‘provocou’ os interessados no atleta. “Se City, United o PSG aparecerem com uma oferta de 100 milhões de euros, é provável que a gente negocie, se a vontade dele for sair. Uma oferta de 60 milhões de euros nem vou levar em consideração”, afirmou o cartola.

Na atual temporada, Kalidou Koulibaly sofreu uma grave lesão e assim disputou apenas 22 partidas, sendo 15 na Série A, 6 na Champions League e uma na Coppa da Itália.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.