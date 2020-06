Napoli x Juventus | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Onde assistir: A grande final será transmitida ao vivo pela plataforma do DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Gennaro Gattuso chega para esta decisão sem poder contar com o grande herói de sua equipe na semifinal: o goleiro David Ospina, que recebeu cartão amarelo e está suspenso da decisão. O lateral Kevin Malcuit e o zagueiro Kostas Manolas estão em fase final de recuperação de problemas físicos e dificilmente terão condições de jogo para o duelo.

Informações adicionais: Após um jogo burocrático na semifinal contra o Milan, a Juventus pode entrar em campo com algumas mudanças no seu XI inicial. De acordo com a imprensa italiana, Sarri considera a possibilidade de barrar Pjanic – um dos piores em campo no último jogo -, promovendo Khedira ao meio-campo. Cuadrado deve iniciar na lateral-direita, no lugar de Danilo. Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini estão fora da partida.