Neópolis receberá EPIs para prevenção da COVID-19

Objetos de segurança serão distribuídos na quarta-feira, 24, na cidade neopolitana.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou nesta sexta-feira, 19, a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde de 46 municípios sergipanos, atendendo a solicitação dos gestores. Estão sendo entregues máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras N95, protetores faciais, toucas descartáveis e álcool em gel. O número de profissionais de saúde foi o critério usado pelo Centro de Distribuição de Insumos e Medicamentos (Cadim) da SES para definir o quantitativo que caberia a cada município.

Foram distribuídos com os 46 municípios 434.430 máscaras descartáveis três camadas, 6.350 protetores faciais, 7.850 máscaras N95, 17.600 toucas descartáveis e 3.612 unidades de álcool em gel, totalizando 469.842 EPIs. De acordo com a coordenadora do Cadim, Amanda Prata, esta é a segunda vez que a SES faz doações aos municípios após a pandemia do Covid-19.

“Em reunião, os municípios solicitaram à secretária Mércia Feitosa ajuda para a aquisição de EPIs, que os orientou a apresentarem suas demandas. Analisamos a disponibilidade do nosso estoque e felizmente pudemos atender a todos que nos enviaram os pedidos. Alguns, inclusive, indicaram um quantitativo inferior ao número de profissionais de saúde, mas fizemos a adequação seguindo o nosso critério”, disse.

Para organizar a distribuição dos EPIs e evitar aglomeração nas dependências do Cadim foi elaborado um calendário de entregas. Nesta sexta-feira, 19, recebem os municípios de Pirambu, Indiaroba, Cristinápolis, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Carmópolis, Itaporanga D’Ajuda, Malhador, Nossa Senhora do Socorro, Riachão do Dantas, Ribeirópolis e São Cristóvão.

Na segunda-feira, 22, recebem Pedrinhas, Tomar do Geru, Santo Amaro das Brotas, Itabi, Brejo Grande, Santa Luzia do Itanhi, Campo do Brito e Capela. Terça-feira, 23, será a vez de Gararu, São Miguel do Aleixo, Pacatuba, Amparo do São Francisco, Boquim, Itabaiana, Estância, Itabaianinha e Japaratuba.

Quarta-feira, 24, recebem os EPIs municípios de Pinhão, Tobias Barreto, Canhoba, Carira, Cumbe, Telha, Laranjeiras, Macambira, Moita Bonita, Neópolis e Nossa Senhora da Glória. Na quinta-feira será a vez de Poço Verde, Rosário do catete, Salgado e São Domingos.

