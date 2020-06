A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta sexta-feira, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 827 novos casos e 25 óbitos. Em Sergipe, 21.908 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 579 morreram, entre essas mortes dois foram na cidade de Neópolis, um homem de 60 anos, sem comorbidades, e um outro de 51, com diabetes e hipertensão.

A cidade neopolitana, no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, consta que 75 pessoas já testaram positivo e 6 morreram devido à complicações da COVID-19, porém agora o número de mortes subirá após o falecimento destas duas pessoas.

Entre os novos casos de coronavírus, 420 correspondem a exames realizados entre 18 e 22 de junho, que foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

São onze mortes de pacientes de Aracaju, sendo oito homens: 65 anos, com doença arterial obstrutiva periférica; 65, com hipertensão, diabetes, doença arterial coronária com revascularização; 77, sem comorbidades; 89 anos, com hipertensão e cardiopatia; 79, com hipertensão e diabetes; 96, com hipertensão; 68, com diabetes e doença cardiovascular; e 86, com hipertensão e diabetes. As mulheres são: 62, com obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia; 58, com hipertensão, diabetes e obesidade; 72, com hipertensão e diabetes.

No interior, quatro mortes são de Estância: homens, de 50 anos, sem comorbidades, e 67, com asma; e mulheres de 60, com neoplasia, e 71, com diabetes, hipertensão e esquizofrenia. De Itaporanga D’Ajuda, faleceu um homem, 64, com doença cardiovascular. Em Itabaianinha, uma mulher, 89, sem comorbidades.

Outras cidades registraram duas mortes cada: em Neópolis, dois homens, de 60, sem comorbidades, e 51, com diabetes e hipertensão; Em São Cristóvão, homens de 73 anos, com diabetes e hipertensão, e 87, sem comorbidades; em Lagarto, homem, 70, sem comorbidades, e mulher, 46, com doença renal crônica; e em Nossa Senhora do Socorro, mulher, 52, com hipertensão; e homem, 69, com hipertensão e obesidade.

São 8.088 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 44.299 exames e 23.218 foram negativados. Estão internados 596 pacientes, sendo 247 em leitos de UTI (126 na rede pública, sendo 120 adultas e 6 pediátricas; e 121 na rede privada, sendo 119 adultas e 2 pediátricas) e 349 em leitos clínicos (223 na rede pública e 126 na rede privada). São investigados mais 25 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.

Fonte: Governo de Sergipe