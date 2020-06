Nesta sexta, 46 paróquias se unirão em oração a Dom Valério Breda

A Diocese de Penedo, em Alagoas, promove nesta sexta (5) um dia de oração pelo restabelecimento da saúde do bispo, dom Valério Breda, 75 anos. A iniciativa envolverá todas as 46 paróquias do território diocesano, incluindo a Catedral Nossa Senhora do Rosário.

Dom Valério está desde o dia 15 de abril internado na UTI do Hospital Memorial Arthur Ramos, em Maceió, recuperando-se de um acidente vascular cerebral. Segundo o último boletim médico divulgado dia 31 de maio, o bispo respira com ajuda de aparelhos e o quadro renal requer atenção especial.

Em favor de Dom Valério, cada igreja matriz de Penedo, às 18h, realizará um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguido de celebração da missa. As solenidades, que também marcam o dia de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, estão sendo organizadas pelo setor juventude da diocese.

Os fiéis poderão acompanhar as celebrações em suas próprias casas por meio das redes sociais das paróquias. “A juventude, que abraçou a ideia e está mobilizando toda diocese, preparou também uma oração especial por dom Valério e todo roteiro de preces. A ideia é que estejamos todos unidos”, explicou o coordenador de pastoral de Penedo, padre Niraldo José.

