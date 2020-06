Newcastle x Aston Villa | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Brasileiro é ausência certa

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pela plataforma do DAZN. Para quem já é assinante, basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis. Clique no link para se cadastrar.

Informações adicionais: Os únicos desfalques que o treinador Steve Bruce terá para esse duelo são os mesmos da rodada passada: os irmãos Sean Longstaff e Matty Longstaff, ambos ainda em fase de recuperação após problemas físicos.

Informações adicionais: Vindo de uma dura derrota de virada, o Villa se vê com ‘a corda no pescoço’ nesta rodada 31, já que sua situação no campeonato é muito preocupante. Para piorar a situação dos Villans, a lista de desfalques é grande: Drinkwater, Tom Heaton, Engels, Guilbert e o brasileiro Wesley são as baixas confirmadas.