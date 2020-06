Neymar, apesar de tudo, ainda é o brasileiro mais próximo de ser o melhor jogador do mundo

Em defensa da tese, Milton Neves coloca a idade (28 anos) do astro do PSG, a escolha errada – ideia comum para quase todo mundo – de ir para a França e o nível de competitividade exigido por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e outros talentos que estão despontando no futebol internacional, como fatores que dificultariam para Neymar ser eleito o melhor jogador do planeta.

Contudo, em um ponto que concordo com Milton Neves, é que Neymar precisa deixar o Paris Saint-Germain para voltar a brigar pelos prêmios de melhor do mundo e também para não perder (ou “entregar de mão beijada”, como colocou o colunista do UOL) o posto de super astro da Seleção Brasileira.

E aí, boleiros e boleiras, vocês concordam?



