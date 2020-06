Neymar lembra de episódio da ‘máscara’ na Libertadores de 2011: “Fiquei louco”

“O episódio da máscara, hoje em dia, damos risada. Mas no momento eu fiquei completamente maluco. (…) Ninguém sabia que não poderia ser comemorado daquela forma que tomaria amarelo, e eu já tinha cartão amarelo, então acabei levando o segundo e fui expulso. Fiquei revoltado, louco. Eu ainda tentei falar para o juiz que a máscara era uma máscara minha na época e não tinha nada de mais. Enfim, não deu”, recordou o astro.

Além do atacante, Elano e Zé Eduardo também foram expulsos no confronto válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Apesar dos desfalques, o Santos venceu, com destaque para Danilo e Ganso, o Cerro Porteño na partida seguinte e garantiu vaga no mata-mata. “Eles chamaram a responsabilidade e conseguimos vencer”, disse Neymar.

As informações acima são do jornal A Tribuna – que vai reprisar a final da Libertadores de 2011, entre Santos e Peñarol, na TV Tribuna, nesse domingo (7), às 16h (de Brasília).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.