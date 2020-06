‘Ninguém voltará para fila do Bolsa Família após fim do auxílio’, afirma secretário – Notícias Concursos

Marcelo Guaranys, secretário do Ministério da Economia, explicou sobre os beneficiários do Bolsa Família que atualmente estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. Ele afirmou que o programa está com a fila zerada e que quem esperava para entrar já estão recebendo o auxílio de R$ 600.

De acordo com ele, quem estava na fila do Bolsa Família, antes do auxílio emergencial ser criado, serão incluídas no programa logo após o benefício emergencial chegar ao fim. O secretário explicou que essas pessoas não irão voltar para a fila de espera.

De acordo com o Ministério da Cidadania, 433 mil famílias estavam habilitadas, mas ainda estavam aguardando para entrar no programa em maio. O secretário afirmou que 95% dos beneficiários do Bolsa Família optaram por receber o auxílio emergencial, por ser uma opção mais vantajosa.

Waldery Rodrigues, secretário especial da Fazenda, acrescentou que nenhum dos beneficiários do Bolsa Família foi prejudicado após o governo transferir recursos do programa para a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom). Nesta semana, foi divulgado que o governo transferiu cerca de R$ 84 milhões do Bolsa Família para publicidade institucional.

Por fim, Rodrigues relembrou que o governo irá prorrogar o auxílio em mais duas parcelas “em princípio” e que o governo estudará o orçamento para confirmar se o 13º para o Bolsa Família se repetirá neste ano.