No Mato Grosso, prefeitos decidirão sobre o retorno às aulas – Notícias Concursos

Prefeitos de municípios de Mato Grosso devem decidir sobre o retorno às aulas nas escolas particulares. Segundo o governador, Mauro Mendes, a realidade de contaminação é muito diferente em cada município; e, dessa forma, os prefeitos devem ficar responsáveis por avaliar se é prudente e seguro reabrir as unidades particulares de ensino neste momento.

A decisão de delegar a cada prefeito a definição do retorno às aulas foi tomada após reunião do governador com deputados, diretores de escolas e profissionais da Educação.

As aulas nas escolas públicas e particulares estão suspensas desde o dia 23 de março, por conta do novo coronavírus.

O governo editou decretos com orientações para auxiliar os prefeitos a tomarem as medidas restritivas mais adequadas em cada município, com respeito ao isolamento social; ações de higiene e distanciamento; e uso de máscaras.

Quanto às escolas públicas, as aulas continuam suspensas. O governo tem transmitido aulas pela TV Assembleia, disponibilizado apostilas e kits alimentação aos estudantes. As informações são da EBC.

Três capitais planejam volta às aulas presenciais até julho

Com a reabertura de algumas atividades econômicas nas capitais brasileiras, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e com o número de vítimas em constante crescimento, três estados brasileiros pretendem voltar às aulas presenciais até julho.

São eles: Fortaleza, Manaus e eRio de Janeiro. O levantamento foi realizado pelo G1 junto as 26 capitais e a Brasília. Em um recorte nacional, é possível nota que em muitas capitais até há expectativa de retorno por conta da proximidade da data de validade dos decretos que suspendem as aulas, mas não existe ainda uma projeção e nem detalhes de como será essa retomada presencial.