Novo perfil do consumidor – Notícias Concursos

Sabemos que as empresas, comércios, lojas em geral, enfim, tudo ligado a vendas, tem o foco principalmente no cliente.

Nos últimos tempos, essa preocupação em agradar o cliente tem aumentado ainda mais, criando alternativas para poder criar produtos ou serviços que vão cada vez mais de encontro a necessidade dele.

Porém, não foi somente o atendimento ao cliente que mudou, mas também a forma como o cliente encarava o consumismo. Hoje ele está mais exigente, pesquisando mais e buscando cada vez mais qualidade.

E com a chegada da pandemia do coronavírus, obrigatoriamente essa procura virou-se para a internet, sem poder sair para ir aos locais, a opção do consumidor foi começar a comprar online. Trazendo, assim, sucessivamente mais empresas para o mundo digital.

Uma pesquisa realizada em Março pela Cashback World mostra que as compras online tiveram um aumento de 73% em Março.

Os marketplaces se destacaram nas vendas pela plataforma no mesmo período, representando um aumento de 242% das vendas nesta categoria.

Segundo eles, também o comércio online está sentindo a pressão da alta demanda e necessidade cada vez maior de estruturação e tecnologia, principalmente relacionado a logística.

Já os consumidores, tentam redefinir suas rotinas e hábitos, comprando de forma segura e inteligente, cada vez mais em busca de descontos e benefícios, como o cashback (dinheiro de volta).

E cada empresa vai se adaptando a todas essas transformações, tentando inovar todos os dias, buscando alternativas para se destacar diante a tanta concorrência.

Entregas no mesmo dia

No Brasil os grandes E-commerces já começaram a usar essa prática de entregar a mercadoria ao cliente no mesmo dia da compra.

Farmácias e supermercados usam dessa prática também, mesmo devido a urgência do cliente ao comprar nesses locais.

Alguns passos são necessários antes de implantar esse sistema, mesmo por que parece simples, mas exige um certo planejamento, como estoque, transportadora de segurança, monitorando de prazos e acompanhamento de indicadores de desempenho.

Canais de atendimento

Muitas empresas já usam de muitos meios de comunicação para que o cliente possa entrar em contato com eles:

WhatsApp

Facebook

Instagram

Chat on line 24 horas

Esse atendimento 24 horas ao cliente, vem sem tornando muito comum, pois a venda pela internet permite que o cliente compre a qualquer hora do dia ou até mesmo de outro País onde o fuso horário é diferente.

Porém, o atendimento até um tempo atrás era até um determinado horário, atualmente isso vem mudando, para um atendimento full time (24 horas por dia), para esclarecer dúvidas referentes ao produto, ao pagamento e até mesmo sobre a entrega.

Por fim, é importante lembrar que a tecnologia só vem aumentando, e a tendência é que mesmo depois da crise, as vendas online continuarão crescendo, por isso aproveite esse momento para ir se preparando para esse novo momento de vendas e do mercado.