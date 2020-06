O Boticário oferece novas vagas de EMPREGO em diversos cargos – Notícias Concursos

As oportunidades são para cargos de diferentes áreas

À procura de um emprego durante a pandemia? A O Boticário faz saber aos interessados a abertura de novas chances. Com intuito de ampliar seu quadro de funcionários na área digital, o grupo oferece 51 vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas.

Entre as vagas, algumas são exclusivas para pessoas com deficiência, porém, a empresa destaca que todas as outras oportunidades também estão abertas a profissionais com deficiência.

“A inovação é o ponto de partida para a perenidade do nosso negócio, algo que ganhou uma dimensão ainda maior nos últimos anos no Grupo Boticário. Estamos constantemente demandando mais profissionais qualificados em tecnologia e especificamente em digital, que deem sustentação a esse processo e continuem impulsionando a modernização tecnológica do Grupo, o que para nós é irreversível”, destaca o diretor de TI do grupo, Daniel Knopfholz.

Confira abaixo alguns cargos:

Cargos disponíveis

Assistente Fiscal – PCD

Desenvolvedor

Analista de Governança de TI

Técnico de Manutenção Elétrica

Consultor de CRM

Analista de Planejamento Financeiro

Supervisor de Manutenção e Utilidades

Analista de Embalagem

Coordenador de Gestão de Estoques

Analista de Tributos Indiretos

Consultor de Campo

Executivo de Vendas

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do Site Oficial.