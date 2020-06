o dia em que o Ceará bateu recorde com título diante do Bahia

À época, no dia 29 de abril daquela temporada, o Alvinegro Cearense chegava com a bagagem de ter perdido o título na final em casa para o Sport Recife, em 2014, e com várias incertezas por nunca ter conquistado o regional ao longo de sua história. As dúvidas, no entanto, foram esquecidas em uma campanha perfeita.

É CAMPEÃO! O Ceará venceu o Bahia novamente e conquistou o título do Nordestão 2015 de forma invicta! #VivoEssaPaixão pic.twitter.com/qefNx1dUq2 — Ceará SC – 106 Anos ? (@CearaSC) April 30, 2015

Em um recorte menor, a grande final definiu bem o que foi o Vôzão no regional daquele ano: um time que, apesar de sofrer em alguns momentos, sabia a hora de ‘matar’ os adversários. Em campo, o Ceará marcou mais duas vezes, chegou ao 3 a 0 no agregado, e garantiu a taça. No fim, o Bahia ainda diminuiu, mas era tarde: 3 a 1, e festa cearense.

Parabéns, Vôzão!