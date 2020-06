o Flamengo precisou ser flexível para manter ‘proteção’ em caso de saída precoce de Jorge Jesus

De acordo com informações do UOL Esporte, o Mais Querido aceitou um tempo de contrato menor – observando que o real interesse da diretoria era em um vínculo até dezembro da próxima temporada – para garantir a ampliação contratual com o Mister e também para se proteger financeiramente.

Jorge Jesus, por sua vez, não assinou um contrato até o final da próxima temporada, visto a imprevisibilidade do calendário. Desta forma, o rubro-negro segue com o projeto e com a segurança de ser reembolsado em caso de saída precoce do treinador, enquanto o português continua aberto ao mercado europeu para a temporada 2021/2022.

Internamente, o rubro-negro ficou muito feliz com o ‘ok’ e com os valores envolvidos, considerando que não ocorreram muitas mudanças em relação ao antigo contrato e que antes da pandemia havia rumores de pedido acima dos 50% para que o treinador continuasse no clube. O time também ficou satisfeito por manter os valores por cada taça: Carioca, Brasileirão, Libertadores etc.

No novo vínculo, Jorge Jesus e sua comissão técnica vão receber 3.5 milhões de euros por temporada, com os valores atualizados para a cotação da moeda no dia do pagamento. Hoje, o montante equivaleria a R$ 20.3 milhões, sem impostos, e R$ 28 milhões por ano, com os tributos. Ao mês, os portugueses devem receber cerca de R$ 2.1 milhões.

