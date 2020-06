O histórico Boca Juniors que conquistou tudo com Carlos Bianchi

Se a Europa parece não olhar com muita atenção para o futebol sul-americano, cabe a nós reverenciar as equipes latinas que marcaram época neste século XXI. Uma das mais vitoriosas e imponentes delas foi o Boca Juniors de Carlos Bianchi, equipe que emplacou uma verdadeira dinastia nacional e continental na virada do milênio, além de faturar duas edições de Mundial de Clubes. Vamos relembrar esse emblemático esquadrão xeneize que conquistou tudo no ano 2000?