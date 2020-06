O histórico Parma que impressionou o mundo na temporada 1998/99

Na virada do século XX para o XXI, a equipe italiana que mais encantava o fã de futebol não era a Juventus, nem mesmo os gigantes de Milão. Contando com o aporte de uma forte patrocinadora, o Parma montou um verdadeiro esquadrão nos anos 90. Misturando experiência e juventude com brilhantismo e acrescendo uma pitada (ou duas) de talento sul-americano, o tradicional clube parmensi teve em 1998/99 a maior temporada de sua história, conquistando dois títulos de peso: a Copa Itália e a Copa da UEFA, hoje Liga Europa. Vamos relembrar esse timaço?