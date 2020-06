O histórico Real Madrid de Zidane emplacou o tri europeu em 2017/18

Alguns dos maiores clubes do futebol europeu ainda perseguem sua terceira conquista histórica de Champions League, como a Juventus. O que dizer então do Real Madrid, que ganhou a Europa três vezes consecutivas na década da passada? Maior campeão europeu com incríveis 13 taças, o clube da capital espanhola emplacou uma soberania há muito não vista no continente, derrubando o argumento de que ‘dinastias’ na era contemporânea do futebol são praticamente impossíveis. A seguir, relembraremos o estrelado XI merengue que reescreveu a história ao bater o Liverpool: