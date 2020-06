o novo patrocinador máster do Flamengo vai ser o mais visto da América nas redes sociais

Em seu comentário, o cartola alegou que há outras marcas à frente da multinacional norte-americana. “Existem algumas propostas. Falam muito de uma (Amazon). Mas não é nem a mais provável. Em três dias esperamos encaminhar ao Conselho. Queremos estampado a partir do dia 1 de junho. Acho que vão ter uma surpresa”, comentou.

Além do domínio nacional e continental, o Mais Querido também se destaca no âmbito global. Em fevereiro, o site ‘Deportes & Finanzas’, especialista em levantar dados sobre mídias sociais, indicou que o clube carioca liderou o ‘top-10’ das agremiações esportivas mais vistas do mundo, ficando à frente de Liverpool, Barcelona, Real Madrid etc.

Em si, o Flamengo pode abrir espaços para uma relação entre clubes e patrocinadores que ficou perdida no passado, em uma época em que gigantes como Parmalat e Samsung estampavam suas marcas no futebol brasileiro. Hoje, na Europa, ainda há a presença dessas multinacionais no esporte, no entanto, de outras maneiras.

Como por exemplo, na parceria do Barcelona com a Netflix para a produção de ‘Matchday’. “Não sei dizer o valor, mas pode acreditar que é muito mais do que de qualquer exibição em uniforme de jogo”, acrescenta Herbetta. Isto é, os clubes de futebol ainda vão continuar lucrando com a exposição de marcas em suas camisas, entretanto, é preciso se ater ao mercado e suas novas cobranças: o mundo digital.

