o que é, para que serve e como fazer – Notícias Concursos

O marketing de conteúdo não tem limites! Podemos dizer que é um movimento que está em constante evolução. Hoje, vamos falar um pouco sobre um recurso que está ligado a esse movimento, que também pode ser chamado de audio marketing. O tema deste post será sobre o que é podcast!

Afinal, sabemos que atualmente muitas pessoas não têm tempo para ler posts, ebooks ou assistir vídeos. O formato de conteúdo em áudio vem ganhando muitos fãs e simpatizantes, pois é algo muito prático, que pode ser ouvido a qualquer hora do dia, inclusive nos momentos em que se está esperando algo, por exemplo, durante o trajeto no trânsito de casa para o trabalho.

O que é um podcast?

Para você que quer saber o que é podcast, vamos elucidar o conceito, que é algo bem simples: o podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um rádio. A diferença é que fica disponível para que o consumidor escute quando quiser, não é um programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda.

Podemos dizer que os podcasts têm como base o conceito de audio marketing, representando uma boa oportunidade de comunicação, com a proposta de levar mais informação, educar o público, além de produzir materiais que sejam criativos e entretenham o público, em formato de áudio.

Hoje, é muito fácil encontrar podcasts sobre diversos temas em sites e plataformas de áudio, ou seja, é algo que tem cada vez mais fácil acesso para o consumidor.

Para que serve um podcast?

Agora que você já sabe o que é podcast, vamos entrar especificamente no ponto em que apresentamos o seu propósito, ou seja, para que ele serve. Veja a seguir alguns tópicos relacionados com o seu objetivo.

Compartilhar conteúdo

Podemos dizer que o principal objetivo do podcast é compartilhar conteúdo, simples assim! Na prática, escolhe-se um tema e cria-se um programa ou um episódio para compartilhar o que se sabe sobre esse assunto.

Conforme ressaltamos, essa é uma das maneiras de fazer Marketing de Conteúdo, principalmente em tempos em que o consumidor está cada vez mais exigente, consumindo novos formatos de mídia de acordo com a necessidade de acessar informação.

Os podcasts são muito bons para quem tem uma rotina intensa, pois é possível ouvi-lo a qualquer hora do dia, muito diferente de vídeos e textos, em que é preciso parar um tempo e focar a atenção somente no material.

Investir em novas maneiras de entregar conhecimento

A jornada de compras dos consumidores pede que, cada vez mais, seja entregue conteúdo de qualidade, de modo que a empresa possa oferecer um bom conhecimento para o seu cliente. O podcast é uma nova maneira de fazer isso.

Além de trazer algo atrativo, pode contribuir para melhorar a reputação da empresa, mostrando o quanto o negócio tem conhecimento sobre o assunto, com a proposta de oferecer diversidade de conteúdos para que as pessoas possam escolher qual tipo mais lhe agrada. As empresas que oferecem podcasts mostram que são criativas e estão à frente do seu tempo.

Fornecer notícias relacionadas ao mercado

Outra vantagem dos podcasts é que o seu formato favorece muito a propagação de notícias relacionadas a qualquer mercado e qualquer tema. Sabemos o quanto é importante levar esse tipo de informação para o cliente, que está cada vez mais empoderado com a internet e a tecnologia.

Nesse cenário, os consumidores querem sempre estar atentos às notícias relacionadas aos seus interesses, bem como realizar alguns estudos que são pertinentes para a sua vida. Por isso, a busca por podcasts que oferecem esse tipo de conteúdo cresce a cada dia.

Então, é mais do que indicado aproveitar essa oportunidade para aprofundar nas notícias relacionadas ao mercado, aumentando a credibilidade junto aos clientes.

Como ouvir um podcast?

Sabendo do potencial de um podcast, fica a pergunta: como ouvir? Há diversas maneiras de fazer isso. Criamos uma lista rápida para você entender quais são elas!

Ouvir online no site de quem está oferecendo o podcast

É possível ouvir um episódio do podcast escolhido de maneira online, acessando o site do negócio que o fornece, entrando na página de podcasts, que muitas vezes está no blog, e dar o play.

A única limitação dessa opção é que não é possível ouvir offline, pois o dispositivo precisa estar conectado na internet para que o áudio possa carregar e ser tocado.

Plataformas de áudio

Outra maneira muito comum de ouvir um podcast é nas plataformas de áudio, pois muitos deles são disponibilizados por lá. Estamos falando do Spotify, Sound Cloud, dentre outras plataformas.

Algumas oferecem, inclusive, a possibilidade de baixar o episódio no computador ou no smartphone para ouvi-lo offline. Geralmente, isso depende da aquisição de uma conta premium.

Aplicativos agregadores

Há também um tipo de aplicativo que são chamados de agregadores de podcasts. Nesse caso, as pessoas interessadas podem ouvir no computador ou no smartphone o lançamento de episódios que acompanham de maneira automática.

Há a opção de ouvir direto do aplicativo ou baixar para ouvir depois. Destacamos também que uma das grandes vantagens do podcast é que o seu tamanho não consome muitos dados da internet, como acontece com os vídeos, sendo mais acessível para quem tem internet limitada.

Seguem alguns exemplos de agregadores de podcast: Podcast & Radio Addict, Pocket Casts, WeCast, Overcast, além dos aplicativos nativos dos smartphones.

Por que escutar podcast?

Para aprofundar um pouco mais no assunto, listamos os motivos que tornam o podcast um formato tão atrativo. Confira a seguir!

Ouça em qualquer lugar

O podcast pode ser escutado em qualquer lugar, basta colocar os fones de ouvido e ouvir pelo celular. É uma ótima pedida para aproveitar um tempo que a princípio está sendo desperdiçado ou fazendo alguma atividade entediante, tal como lavar louças, por exemplo.

Um podcast pode ser ouvido no trânsito, durante exercícios físicos na academia, enquanto se faz a arrumação da casa, na cama, no horário de descanso, enquanto estamos na espera de algum compromisso, dentre muitas outras possibilidades.

São de graça

Outro bom motivo para escutar um podcast é porque é um conteúdo gratuito. Quer coisa melhor do que estudar sobre um assunto sem pagar nada por isso? A maioria dos podcasts que existem hoje são disponibilizados dessa forma, basta apenas apertar o botão de play para ouvi-lo.

Além disso, eles não costumam ter propagandas inesperadas que interrompem o conteúdo no meio causando aquele incômodo que já conhecemos quando estamos vendo vídeos, por exemplo.

Ajudam a economizar tempo

Sabemos o quanto o tempo é mais do que precioso nos dias de hoje, por isso, muitas pessoas estão deixando de lado o consumo de conteúdos que envolvem ler ou assistir, pois precisam priorizar outras tarefas.

Conforme vimos acima, os podcasts podem ser ouvidos a qualquer hora, sem a necessidade de reservar um tempo exclusivo para fazer isso.

São práticos e divertidos

Por fim, destacamos sua praticidade, que torna o acesso ao conteúdo muito fácil. Basta ter um aplicativo no celular, escolher o assunto que queira saber mais a respeito e ouvir ou baixar um episódio que fala do tema.

Além disso, o formato do podcast faz com que seja um conteúdo divertido: basta usar a criatividade para desenvolver uma boa conversa, trazendo questões interessantes para o público que quer ouvir algo que tenha qualidade.

Como criar um podcast?

Para você que chegou aqui e está curioso em saber como criar um podcast, preparamos um passo a passo rápido e completo para que fique claro o quanto é preciso investir de tempo e recursos para criar um podcast que seja bem-feito. Confira as etapas abaixo!

1. Planejamento

Já não é mais novidade para ninguém que qualquer ação que precisamos realizar exige um mínimo de planejamento. Por isso, é fundamental que essa etapa não seja menosprezada. É no planejamento que se estabelece o objetivo que se deseja alcançar com o podcast.

Geralmente, a ideia é fidelizar os consumidores e conquistar cada vez mais audiência, então é preciso dar uma atenção mais do que especial para que este planejamento ajude nessa concretização.

Além disso, antes de ir para a ação e gravar, é preciso observar alguns elementos que são importantes para o podcast e aplicar esse planejamento em cima deles. São eles:

público a ser atingido;

como se diferenciar da concorrência;

como deixar o tema interessante;

dentro do tema, qual será o conteúdo;

quais convidados serão chamados;

como criar “imagens” com o áudio marketing;

tempo de intervalo entre novos episódios, mantendo uma boa frequência;

CTAs ao longo do podcast;

criação da Landing Page;

criação de um roteiro (um exemplo: início, CTA, meio, CTA, encerramento, etc);

treinamento para entender os pontos falhos nesse planejamento.

2. Gravação

Sem dúvida alguma, a gravação é um dos momentos mais esperados, é a hora em que o planejamento é colocado em ação e inicia-se, de fato, a produção do podcast. É importante que ele seja gravado em uma sala com boa acústica e conforto para os participantes.

Assim, o áudio sairá com muito mais qualidade e os participantes ficarão à vontade para dar o seu melhor. Saiba que a questão da acústica do local de gravação é mais importante do que a potência do microfone, por exemplo.

Então, é preciso estar atento ao isolamento acústico e à geração de ruídos durante a gravação. Feito isso, é possível gravar o podcast em algum software existente no mercado para este fim. Exemplos deles são o Audacity, MP3 Skype Recorder e MP3 Cut.

3. Edição

Como o podcast não é um programa ao vivo, então ele deverá ser editado, pois a ideia é que haja liberdade para os convidados falarem, mas nem sempre tudo isso caberá no tempo proposto, além de ser necessário fazer alguns ajustes no som.

Então, chega a hora da edição, que é fundamental para conferir a fluidez necessária ao episódio produzido. Antes de mais nada, certifique-se de que haja um backup da gravação original, para evitar possíveis problemas com a perda do arquivo ou uma edição errada.

Dependendo do software utilizado, é possível aplicar algumas técnicas que ajudem a garantir mais qualidade para o podcast: amplificação do som, redução de ruídos, compressão, normalização do áudio e equalização.

4. Publicação

Depois da edição, só resta publicar o podcast e anunciá-lo para o mundo. Isso pode ser feito tanto no site do negócio, quanto nas plataformas de áudio, como o SoundCloud ou o Spotify. Independentemente da plataforma escolhida, é preciso ficar atento às suas regras e acordos de publicação.

Então, faça a escolha de modo que seja mais fácil para que o público-alvo possa ter acesso ao conteúdo.

5. Divulgação

O último passo é divulgar o podcast para que o mundo possa ouvi-lo. Isso pode ser feito no próprio site ou com uma Landing Page. Além disso, é mais do que indicado aproveitar a base de clientes e leads que já conhecem o negócio, divulgando nas mídias sociais e enviando campanhas de e-mail marketing.

Quais os principais podcasts disponíveis?

Você já deve imaginar que existe uma infinidade de podcasts disponíveis hoje, falando dos mais variados temas e também com formatos totalmente diferentes. Ou seja, tem para todos os gostos.